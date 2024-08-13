جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بدعوة من الجزائر

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة بدعوة من الجزائر، حول الوضع في غزة.

وذكّر مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة في حي الدرج بغزة، السبت الماضي، بقوله “السبت الماضي استيقظ العالم على إراقة الدماء بشكل مروع بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد مدرسة في حي الدرج بغزة”.

وأشار بن جامع، في كلمته، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدرسة التي كانت تأوي مئات الأسر الفلسطينية النازحة، مبرزا أن المذبحة المروعة في الدرج والمذابح السابقة لم تكن لتُرتكب دون المساعدة المالية العسكرية السخيّة المقدّمة للمعتدي الإسرائيلي.

وأكد السفير عمار بن جامع، على ضرورة وفاء مجلس الأمن بمسؤولياته الآن واحترامها، من خلال معالجة السبب الرئيسي للقضية الفلسطينية وهو الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

شرف الدين عبد النور