جبهة لبوليساريو ترحب بتصريح جوزيف بوريل وتنتظر إجراءات عملية لتسريع مسار تصفية الاستعمار

أعربت جبهة البوليساريو، عن ترحيبها بتصريحات جوزيف بوريل الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على القناة العمومية الإسبانية “TVE 1” اليوم 23 أغسطس الجاري، بإعتبارها خطوة إيجابية نظرًا لتأكيد المسؤول الأوروبي أن إستشارة الشعب الصحراوي تظل مفتاح حل النزاع في الصحراء الغربية

وقال أبي بشرايا البشير، عضو الامانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، في بيان له :”إن تصريح جوزيف بوريل، يؤكد بشكل صريح أن محاولات التحايل على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم تعقد الوضع فقط وأبعدته عن الحل العادل” .

و أضاف البيان، أن أساليب النظام المغربي أصبحت سببًا حقيقيًا على إنفتاح المنطقة بأسرها على إحتمالات التصعيد وعدم الإستقرار المتزايدة، وهو ما يظهر جليًا في خطاب ملك المغرب الأخير، الذي وجه جميع أنواع التهديدات تجاه جيرانه وتجاه المجتمع الدولي.

كما تتوقع جبهة البوليساريو من الإتحاد الأوروبي أن يترجم هذا الاعلان إلى حقائق من قبل مسؤوله الأعلى للشؤون الخارجية وأن يجعله سياسة محددة بوضوح، و مصحوبة بتدابير عملية لتسريع عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية بما يسمح للصحراويين الممارسة الحرة والحقيقية لتقرير المصير من أجل تحديد الوضع النهائي للأراضي المحتلة عسكريا منذ عام 1975.

وخلص بيان جبهة البوليساريو، إلى أنه وبهذا التوجه، يصبح الإتحاد الأوروبي جزءًا من حل عادل ودائم وليس جزءًا من المشكلة التي يقود المنطقة وجوارها الأوروبي على سيناريوهات خطيرة إذا واصل المغرب سياسته التوسعية الهادفة إلى فرض أمر واقع على الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

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