جبهة المستقبل تدعو الرئيس تبون للترشّح لعهدة ثانية

دعت جبهة المستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الى مواصلة تنفيذ برنامجه الاصلاحي بترشحه لعهدة جديدة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية،

وأكّد رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني الاستثنائية ، السبت، بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان بالجزائر، أنّ حزبه يولي أهمية قصوى للاستحقاقات السياسية الهامة المقبلة خصوصا منها الانتخابات الرئاسية التي “نعتبرها فرصة لتعزيز النقاش حول ما يخدم بلدنا وتعزيز دور الإرادة الشعبية في تقوية المؤسسات لا سيما في هاته المرحلة بالذات ، تشكل حتما خطوة هامة وإستراتيجية للحفاظ على الاستقرار الذي تعرفه مؤسسات وهياكل الدولة وتعزيز المسار الدستوري الذي أمنا به ودافعنا عنه مع الكثير من الخيرين في هذا الوطن.”

كما كشف بوطبيق أن النقاش الذي دار خلال هاته الدورة الاستثنائية لمجلسنا الوطني الموقر بشان موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة وخيارات وقرارات الحزب بالنظر الى الأوضاع العامة التي شكلت فرصة للنقاش والتداول البناء والموضوعي والمسؤول بناء على اسس ومعطيات واضحة استجابة لتطلعات المناضلات و المناضلين ، تسعى من خلالها جبهة المستقبل الى مواجهة كل التحديات بعزيمة و إصرار على نشر المحبة و التضامن و الحكمة و تغليب المصالح العليا للوطن بعيدا عن خدمة الذات و وفاءً لتضحيات غيرنا من اجل عزة هذا الوطن. وأضاف “فجبهتنا تتدرج في العمل السياسي بالمشاركة الفعالة، و النتائج دائما تعكس رؤيتها ومكانتها، اذ نفتخر بقوة الطرح و الأفكار ، و الاستقرار و الانسجام والبذل و العطاء وهي قيم نبيلة يقدمها مناضلي و إطارات الحزب.”

وأشاد رئيس جبهة المستقبل في كلمته بالدور الطلائعي لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكافة المؤسسات الأمنية سليل جيش التحرير الوطني الذي اصبح رقما يحسب له رمز عزنا وفخرنا في الدفاع عن حدودنا وسيادتنا وتحقيق أمننا وطمأنينتنا و الإسهام والتصدي لإحباط جميع التدخلات الخارجية، لذا يستوجب تقوية الجيش الوطني الشعبي والدفع بقوة لرفع مستوى احترافيته وجاهزيته في ظل التحديات التي يفرضها الواقع المتوسطي والقاري والإقليمي والدولي وفي ظل مخاطر وتهديدات محدقة بالأمن القومي الوطني لاسيما ما تعيشه المنطقة من أزمات أمنية في منطقة الساحل والصحراء وبعض التحرشات العدائية، وهذا ما يملي على الجميع مضاعفة اليقظة الحزبية والمجتمعية بهدف رفع مستوى الوعي الوطني وإعطاء أولوية قصوى لدعم القوى الإستراتيجية وتعزيز الأمن الوطني الشامل وتفعيل الدبلوماسية الدفاعية و الوقائية من اجل حماية السيادة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار.

كوثر غريبي