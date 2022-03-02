جبهة البوليساريو تندد بموجة القمع الأخيرة التي تشنها دولة الاحتلال في المناطق الصحراوية المحتلة

أدانت جبهة البوليساريو موجة القمع التي تشنها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وجاء ذلك في رسالة بعثها اليوم عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش.

وعبر سيدي عمار في رسالته عن إدانة السلطات الصحراوية الشديدة للموجة الأخيرة من القمع التي تشنها دولة الاحتلال المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.

كما أعربت الرسالة عن الإدانة القوية للأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين.

وجددت ذات الرسالة الدعوة للأمين العام وعلى وجه السرعة إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصةً المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة.

رمزي أحمد توميات

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