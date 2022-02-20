جبهة البوليساريو تندد بصمت الأمم المتحدة إزاء الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة

نددت جبهة البوليساريو بالصمت الذي تنتهتجه الأمم المتحدة إزاء الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وجاء ذلك في رسالة بعثها اليوم عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، اأنطونيو غوتيريش، وإلى الممثل الدائم للاتحاد الروسي ورئيس مجلس الأمن الحالي، السفير فاسيلي نيبينز.

وأعربت الرسالة عن إدانة السلطات الصحراوية الشديدة للأعمال الإجرامية المتواصلة التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة التي كان من آخر فصولها جريمة الاغتيال البشع التي تعرضها لها المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي في مدينة الداخلة المحتلة.

كما استنكرت الرسالة من جديد صمت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأكدت ذات الرسالة على أن الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام هو حديث لا معنى له في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون لجرائم وفظائع يندى لها الجبين وبينما تواصل دولة الاحتلال المغربية فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل استمرار صمت الأمم المتحدة المطبق وغير المبرر.

ليديا كبيش

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