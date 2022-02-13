جبهة البوليساريو تندد باستمرار سياسة الأرض المحروقة في المناطق الصحراوية المحتلة

13 فبراير، 2022

نددت جبهة البوليساريو، باستمرار سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

ووجع عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن إدانة السلطات الصحراوية الشديدة لاستمرار سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية في المناطق الصحراوية المحتلة.

ولفت، سيدي محمد عمار الانتباه إلى ما تقوم بها سلطات الاحتلال المغربية هذه الأيام من حملة ترهيب وعلى نطاق واسع ضد العديد من العائلات الصحراوية وتجريدهم من ممتلكاتهم.

كما ذكر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو بدعوات جبهة البوليساريو المتكررة وتشديدها على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية وشعبها بشكل كامل وفعال كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ذلك مراراً وتكراراً.

ليديا كبيش

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