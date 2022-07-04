شاركت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا في الفعاليات المخلدة للذكرى الـ60 لإستقلال الجمهورية الجزائرية الشقيقة التي نُظمت بالعاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا للمصدر، فقد تلقى مكتب الجبهة دعوة من القنصل العام للجزائر، الحاج ألمين، حيث مثل السلطات الصحراوية، في هذه المناسبة، الدبلوماسي سيد أحمد داحة، النائب الأول في الممثلية.

وقد قدم سيد أحمد داحة، بإسم سلطات الجمهورية الصحراوية، التهاني إلى الجزائر الشقيقة بهذه المناسبة التاريخية التي شكلت نقلة نوعية ودافعًا معنويا وملهمًا لحركات التحرر في إفريقيا ومختلف بقاع العالم.

كما حضر الإحتفالات التي إحتضنها المركز الثقافي الجزائري، جمع متنوع من المثقفين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى باريس وممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

يشار إلى أن الحدث تخللته في الختام، محاضرة قيِّمة من طرف الأستاذ، ترامور كيمينور، ركزت على الوزن الدولي لحرب التحرير الجزائرية.

ليديا كبيش

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