جبهة البوليساريو تشارك في إحتفالات الذكرى الـ60 لإستقلال الجزائر

4 يوليو، 2022

شاركت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا في الفعاليات المخلدة للذكرى الـ60 لإستقلال الجمهورية الجزائرية الشقيقة التي نُظمت بالعاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا للمصدر، فقد تلقى مكتب الجبهة دعوة من القنصل العام للجزائر، الحاج ألمين، حيث مثل السلطات الصحراوية، في هذه المناسبة، الدبلوماسي سيد أحمد داحة، النائب الأول في الممثلية.

وقد قدم سيد أحمد داحة، بإسم سلطات الجمهورية الصحراوية، التهاني إلى الجزائر الشقيقة بهذه المناسبة التاريخية التي شكلت نقلة نوعية ودافعًا معنويا وملهمًا لحركات التحرر في إفريقيا ومختلف بقاع العالم.

كما حضر الإحتفالات التي إحتضنها المركز الثقافي الجزائري، جمع متنوع من المثقفين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى باريس وممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

يشار إلى أن الحدث تخللته في الختام، محاضرة قيِّمة من طرف الأستاذ، ترامور كيمينور، ركزت على الوزن الدولي لحرب التحرير الجزائرية.

ليديا كبيش

4 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

8 يونيو، 2022

الدكتور ملهاق: هذه أعراض الإصابة بجدري القردة

23 مايو، 2022

مجلس السلم والأمن للإتحاد الافريقي يتبنى مقترح رئيس الجمهورية

29 أكتوبر، 2021

الجيش يحبط محاولة لاستهداف المسيرات السلمية بحزام ناسف

30 يناير، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: