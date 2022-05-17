أدانت جبهة البوليساريو، الأعمال الترهيبية التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيدأبراهيم خيا وعائلتها ببوجدور المحتلة .

وجاء ذلك في رسالة بعثها أمس عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش.

وعبر سيدي عمار عن إدانة السلطات الصحراوية الشديدة للأعمال الترهيبية والجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور المحتلة.

ولفت عضو الأمانة الوطنية بهذا الخصوص انتباه الأمين العام إلى الهجوم الأخير الذي نفذته قوات الأمن المغربية على عائلة سيد إبراهيم خيا باستخدام شاحنة ثقيلة، معرباً عن إدانة جبهة البوليساريو الشديدة لهذا العمل الجبان .

كما جدد الدعوة للأمين العام ولمجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي لا تزال تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي مشددين.

وفي الختام أكد من جديد ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو موقف الطرف الصحراوي من حيث إنه لن يكون بالإمكان على الإطلاق قيام أي عملية سلام بينما تستمر دولة الاحتلال المغربية في حربها الإرهابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.

ليديا كبيش

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