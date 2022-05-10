جبهة البوليساريو تجدد مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على المملكة المغربية لإحترام الحدود المعترف بها دوليا

10 مايو، 2022

جدد المكتب الدائم لجبهة البوليساريو مطالبة الشعب الصحراوي كل من الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي لفرض على المملكة المغربية إحترام الحدود الدولية المعترف بها.

وشدد المكتب، على ضرورة إنهاء احتلالها اللاشرعى و إحترام حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال لكون ذلك يعتبر ممرا اجباريا لإحلال السلام العادل و النهائي فى شمال غرب افريقيا.

كما ذكر المكتب الدائم في بيان توج إجتماعه الذي عقد يوم أمس برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام للجبهة، لبراهيم غالي، الدولة الإسبانية بمسؤولياتها القانونية و السياسية و الأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة لإستحالة تملصها بصفة أحادية من مسؤولياتها باعتبارها قانونيا القوة المديرة للصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

10 مايو، 2022

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