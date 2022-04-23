جبهة البوليساريو تؤكد أنها لن تقبل أبداً الأمر الواقع

23 أبريل، 2022

أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية الصحراوية، ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أن جبهة البوليساريو لن تقبل أبداً الأمر الواقع الذي تسعى دولة الاحتلال المغربية إلى فرضه بالقوة في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

وأفاد  سيدي عمار في بيان صحفي صادر عن تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، أن الجبهة ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي وتطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال.

وحسب نص البيان، فإن المواقف القوية التي تم التعبير عنها خلال مشاورات مجلس الأمن بشأن ضرورة تحقيق حل سلمي وعادل ودائم ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة هي رد واضح على أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على الوضع القائم والترويج للحلول المشبوهة القائمة على نزعة التوسع وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي.

ليديا كبيش

 

23 أبريل، 2022

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