جامع الجزائر يكشف سبب تأخير إقامة صلاة الجمعة

سيتمّ توسيع نشاطات قاعة الصلاة بجامع الجزائر، بعد استكمال رفع التّحفظات التقنية المسجّلة في مختلف المرافق حسب ما أكده بيان رسمي لجامع الجزائر

ووفقا لنص البيان، فإنه يعرف توافد الكثير من المصلّين، من الجنسين، ومن مختلف الأعمار، لأداء الصلوات الخمس، في هذا الصرح الديني الكبير

ولفت المصدر إلى أن قاعة الصلاة مفتوحة للمصلّين، منذ 28 أكتوبر 2020م، ولم تغلق منذ ذلك الحين إلى اليوم. إلا ما طبّق عليها من البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا، مثل باقي مساجد الوطن.

وأضاف البيان، أن مرتادي قاعة الصلاة لجامع الجزائر راحة ومتعة وطمأنينة كبيرة. خلال أدائهم مختلف الصلوات الخمس المفروضة. مع مرافقة وتوجيه من أعوان يسهرون على السّير الحسن للعملية.

كما يمكن للمصلّين أن يقصدوا الجامع لأداء الصلوات مع عائلاتهم، إذ قاعة الصلاة المخصّصة للنساء مفتوحة أيضا. في انتظار استكمال رفع التّحفظات التقنية المسجّلة في مختلف المرافق. التي يحتوي عليها هذا المركّب، من أجل توسيع نشاط قاعة الصلاة.

للإشارة فإن جامع الجزائر هو صرح ديني وروحي وعلمي وثقافي وسياحي. ويحتوي، بالإضافة إلى قاعة الصلاة، على جامعة للدراسات العليا “دار القرآن”، ومجلس علمي، ومكتبة، ومركز بحث، ومركز ثقافي، ومتحف. وسيفرح المسلمون في الجزائر وفي العالم كلّه بانطلاق نشاطات هذه المؤسّسات. بعد استكمال توفير كل الشروط التقنية والأمنية واللوجستية لافتتاحها.

رمزي أحمد توميات

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