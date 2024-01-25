جامع الجزائر يتعزّز بمقر أمن حضري جديد

25 يناير، 2024

أشرف اليوم الخميس، مدير الأمن العمومي مراقب عام للشرطة، باديس نويوة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة عميد جامع الجزائر، و المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية، على مراسم الوضع حيّز الخدمة، للأمن الحضري لجامع الجزائر، بحضور ممثلي السلطات المدنية والقضائية والعسكرية المحلية.

و يضّم هذا المرفق الشرطي، حسب ما أفاد به بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فرقا للأمن العمومي، الشرطة القضائية والشرطة العامة، إلى جانب هياكل إجتماعية مُخصّصة لإيواء قوات الشرطة المكلفة بتأمين زوار جامع الجزائر وكل منشآته وفضاءاته.

شرف الدين عبد النور

25 يناير، 2024

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