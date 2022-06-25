احتضنت أمس الجمعة، جامعة لايبزيغ بمنطقة سكسونيا، ألمانيا، محاضرة تحسيسية حول القضية الصحراوية، بإشراف من ممثل جبهة البوليساريو بمنطقتي ساكسونيا وبايرن محمد أبا الدخيل، ونشطاء حقوقيين سويديين متضامنين مع الشعب الصحراوي، وبالتعاون مع منظمة “فرايديز فور فيوتشر”.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، شملت المحاضرة عرضا قدمه الممثل الصحراوي محمد أبا الدخيل، حول الظروف المناخية وتأثيرها على سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة.

إلى جانب عرض مصور قدمه الناشطان الحقوقيان السويديان صانا كوتبي و بنيامين لادرا، حول برنامجهم التضامني مع الشعب الصحراوي، حيث يقومان بجولة على الدراجة الهوائية تشمل عديد البلدان الأوروبية في إطار التحسيس بقضية الشعب الصحراوي العادلة.

و تطرق الناشطان الحقوقيان إلى كفاح الشعب الصحراوي ومعاناة اللاجئين الصحراويين في المخيمات والوضعية المزرية لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، وكذا وتوريط المغرب للشركات الأجنبية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

في حين نظمت أمسة الجمعة، جامعة تيبيغن الألمانية سلسلة من المحاضرات حول حقوق الإنسان، عبر تقنية التواصل عن بعد، اين تمت استضافة ممثل جبهة البوليساريو بمنطقتي سكسونيا وبايرن محمد ابا الدخيل والناشطين الحقوقيين السويديين صانة كوتبي و بنيامين كوتبي، إلى جانب الطالبة الصحراوية اخديجة بداتي .

الممثل الصحراوي وخلال مداخلته، تطرق الى اخر تطورات القضية الصحراوية و كفاح الشعب الصحراوي والدور الفعال الذي ممكن لألمانيا ان تلعبه من خلال وزنها السياسي والاقتصادي في أوروبا والتأثير على فرنسا في تغيير سياستها تجاه النزاع في الصحراء الغربية وعدم دعم نظام الاحتلال المغربي في استمرار احتلاله لأراضي الشعب الصحراوي.

بينما تطرق الناشطان الحقوقيان السويديان إلى الوضعية المزرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعيشها الصحراويون في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وفي هذا الصدد عبرا عن تضامنهما الكامل مع القضية الصحراوية.

ومن جهتها، تطرقت الطالبة الصحراوية خلال كلمتها، إلى استراتيجية الاحتلال في توريط العديد من الشركات الأوروبية والدولية في نهب ثروات الشعب الصحراوي، ودور الاتحاد الأوروبي من هذه الاتفاقيات الغير قانونية، بما ان المحكمة الأوروبية في قراراتها تنص على عدم شرعية الاستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وأبدى طلبة الجامعة تعاطفهم مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وذلك من خلال تفاعلهم مع العروض المقدمة وإثرائها بالنقاش.

رمزي أحمد توميات

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