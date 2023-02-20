جامعة الوادي قفزت في مدة 10 سنوات للريادة وطنيا في مجال براءات الاختراع

أعلن مدير الجامعة، البرفسور عمر فرحاتي، في ندوة جامعية خاصة بالموضوع، أن 20 براءة اختراع من الـ 100 سجلت خلال شهر جانفي لسنة 2023، والتي من المنتظر أن تعرض على قطاع الأعمال لتحويلها لمشاريع استثمارية كبرى.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الجزائري للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي، أن جامعة الوادي قفزت في مدة 10 سنوات للريادة في مجال براءات الاختراع، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين جميع فواعل الأسرة الجامعية.

وكما أكد مدير حاضنة الأعمال بجامعة الشهيد حمه لخضر، في لقاء مع إذاعة الجزائر من الوادي والمغير، أن أغلب المشاريع تخص قطاعات الفلاحة والصناعة الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن 400 مشروع على مستوى الحاضنة، منها الـ 100 براءة اختراع الجديدة.

وتعد هذه البراءات ثروة حقيقة بديلة للنفط، من خلال ما تساهم به في النهوض في شتى القطاعات الحيوية، التي تحتاجها التنمية في الجزائر خصوصا الفلاحة والصناعة.

حورية سعداوي

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