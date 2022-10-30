جامعة الدول العربية: قمة الجزائر تميّزت بمشروع حول إستراتيجية للأمن الغذائي العربي

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن:” الجزائر أعطتنا الكثير واتخذت على عاتقها إنجاح هذه القمة، ووفّرت لها كل سبل النجاح”.

وأورد حسام زكي في تصريحات له على هامش الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية:” أن الجزائر أعطتنا الكثير في هذه القمة.ووفّرت الكثير من الإمكانيات والموارد الكثيرة لإنجاح هذه القمة العربية”.

وأبرز ذات المتحدث، أن قمة الجزائر تميّزت بمشروع قرار حول إستراتيجية للأمن الغذائي العربي، سيطرح على القادة. ليتبقى فقط العمل على توفير التمويل المناسب للأفكار المطروحة، لافتا الى أنّ الأمل كبير لتأمين جزء كبير من التمويل. والبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية.

و كشف الأمين العام المساعد، أنّ النقاشات كانت صريحة، كما أنه من خلال النقاش واستمرار التشاور حول العديد من الصياغات والأفكار والمفاهيم. إستطعنا أن نصل إلى مرحلة نجحت خلالها الدول في إنجاز معظم أجندة العمل، ومن المقرر طرحها أمام وزراء الخارجية العرب للبتّ فيها.

كما أكد زكي، أنّ الغالبية العظمى من القرارات تم الانتهاء منها. مشيرا إلى قرار يخص مكافحة الإرهاب سيتم طرحه على القمة، لافتا الى أفكار مقدمة من دولة الجزائر تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها وجميع تلك الأمور مطروحة للقادة.

وبدوره قال، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد،

أنّ:” انعقاد القمة العربية بالجزائر بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث سنوات يكسبها أهمية خاصة. لكونها تنعقد في ظلّ ظروف دولية بالغة الدقة”.

بالاضاقة للى تحديات جسام تقتضي تعزيز آليات العمل العربي المشترك والتضامن بين الدول العربية من أجل مواجهة تلك التحديات. بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب العربية

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...