جامعة الجزائر3: رقمنة شاملة لعملية إيداع تقارير التربص ومذكرات الماستر

أعلنت جامعة الجزائر3، في بيان لها، اليوم، عن استحداث ميزة جديدة، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، تتمثل في الرقمنة الشاملة لعملية إيداع تقارير التربص ومذكرات الماستر، كمرحلة ثانية بعد رقمنة عملية تسجيل الطلبة لمواضيعهم ولمشرفيهم.

و تأتي هذه الخطوة، حسب ذات البيان، ضمن سعي الجامعة المستمر لتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل توفير بيئة تعليمية وإدارية متطورة تلبي احتياجات المجتمع الأكاديمي.

و تشمل الميزات الجديدة لهذه المرحلة، بالنسبة للطلبة، تحميل وإعادة تقديم استمارة تقييم المؤسسة المستقبلة عبر البوابة الإلكترونية، تقديم التقارير والمذكرات عبر البوابة الإلكترونية، مراجعة تقييمات الأساتذة لتقارير التربص والمذكرات.

و أما بالنسبة للأساتذة، فتشمل تقييم التقارير ورصد العلامات، إجراء التعديلات اللازمة في معلومات المذكرات.

و بالنسبة للهيئات العلمية، فتشمل الموافقة على إنشاء لجان المناقشة، مراجعة وإصدار محاضر الترخيص، وإنشاء لجان المناقشة.

كما تم إرفاق هذا الإعلان، بشريطي فيديو توضيحيين، لإجراءات وضع علامات تقرير التربص من طرف الأستاذ المشرف لطلبة الليسانس، على مستوى البوابة الإلكترونية، ووضع علامة مناقشة المذكرة، وعلامة تقرير التربص من طرف الأستاذ المشرف لطلبة الماستر، وذلك بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية وتحسين تجربة الطلبة والأساتذة، يضيف بيان الجامعة.

و لمعرفة طريقة تسجيل مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر، دعت الجامعة لزيارة الرابط https://youtu.be/rw7BDZXa0Ww?si=z4znZClzynUbM78e

و أما بخصوص تقرير التربص لنيل شهادة الليسانس، فطريقة التسجيل، موجودة على الرابط https://youtu.be/_gpn0kc74LM?si=0HhvnEEZsLoOht-x.

شرف الدين عبد النور