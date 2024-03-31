جامعة الجزائر 3: إجتماع تنسيقي لدراسة مقترحات تحيين خارطة التكوين

ترأس صبيحة اليوم الأحد، مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، بحضور نواب المدير، عمداء الكليات ومدير المعهد ونواب العمداء للبيداغوجيا ومسؤولي الميادين، بمقر رئاسة الجامعة، بدالي ابراهيم، إجتماعًا تنسيقيا بهدف دراسة مقترحات تحيين خارطة التكوين بجامعة الجزائر 3، واقتراح عروض تكوين جديده للسنة الجامعية 2025/2024، بتسجيل وطني تتلائم مع متطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

و تم الاتفاق، خلال هذا الاجتماع، على ربط عروض التكوين للكليات والمعهد ببعضها البعض، واقتراح فتح عروض تكوين أخرى بين جامعة الجزائر3 وجامعة الجزائر1، في إطار التعليم مزدوج الشهادة والتعليم مزدوج الكفاءة، تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية في ميدان التكوين والمنطوية ضمن الاستراتيجية الاصلاحية الشاملة للقطاع، بهدف تطوير مهارات الطلبة في الاعلام الالي، الرياضيات، الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

شرف الدين عبد النور

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