جامعات المجر تفتح أبوابها للطلبة الجزائريين

كشفت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الجزائر، عن فتح التسجيلات في برنامج المنح الدراسية “Stipendium Hungaricum”، الذي يقدم للطلاب الجزائريين الفرصة لمواصلة دراستهم في المجر.

حيث صرحت : “يمكنك العيش والدراسة في بلد غارق في التاريخ ، مع اقتصاد مزدهر وحياة ثقافية نابضة بالحياة، حيث يلتقي الابتكار مع التقاليد، كما يمنحك الحصول على شهادة في إحدى الجامعات المجرية، فرصة استثنائية لاكتساب معرفة تنافسية للغاية وتجربة دولية فريدة في قلب أوروبا”.

و أضافت بالقول : “يمكنك الاختيار من بين عدد متزايد من البرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية. والتي تغطي جميع مجالات التعليم العالي في جميع الدرجات التي تقدمها أشهر الجامعات المجرية.

وأوضحت قائلة: “بصفتك حاملًا لمنحة Stipendium Hungaricum. ستتمكن من التركيز على تقدمك الأكاديمي، حيث سيتم تغطية جميع الرسوم الدراسية الخاصة بك ، وسيتم دعم تكاليف إقامتك أيضًا”.

و يجدر التلميح إلى أنه تم إنشاء برنامج المنح الدراسية Stipendium Hungaricum من قبل الحكومة المجرية، لتعزيز تدويل التعليم العالي المجري ولجذب أفضل الطلاب الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يمكنهم إنشاء ارتباطات شخصية ومهنية بالمجر، بينما يتمتعون بتعليم عالي الجودة في قلب أوروبا.

و يشار إلى أن أثناء الدراسة في المجر، سيستمتع الطلاب أيضًا بتكاليف المعيشة المعقولة مع نسبة فائدة كبيرة إلى التكلفة، وبيئة معيشية آمنة وودية مع وسائل نقل عام مريحة، وحياة ثقافية نابضة بالحياة، والعديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو، عندما يعود الخريجون إلى بلدانهم الأصلية بمهارات ومعرفة قابلة للتسويق، يمكنهم بناء علاقات مدنية وسياسية واقتصادية ، مما يساهم في صورة المجر والاعتراف بها في الخارج”.

كما ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الجزائر أن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ ال16 جانفي 2023.

حورية سعداوي

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