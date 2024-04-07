جازي تُكرّم قُرّاء كتاب اللّه بجامع الجزائر في حفل ليلة القدر

7 أبريل، 2024

تشرّفت جازي في إطار إحتفالات شهر رمضان المبارك، برعاية الحفل المنظم بمناسبة ليلة القدر، من طرف جامع الجزائر، سهرة الجمعة الفارط، 5 أفريل الجاري.

و جمع هذا الحدث الرمزي جموعا غفيرة من المصلين الذين حرصوا على احياء تلك الليلة العظيمة في هذا الصرح الكبير.

وعلى هامش هذه الأمسية التذكارية، قام وفد جازي، بحضور عميد جامعة الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسيني، بتكريم المقرئين وكل من ساهم في تنظيم الصلوات الخمس وصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، مكافأة لمساهمتهم الكبيرة في حفظ كتاب الله ونشر تعاليمه السمحة.

وكان الوفد الممثل لجازي قد حظي خلال شهر رمضان بشرف الاستقبال من طرف عميد جامع الجزائر الذي حرص على تكريم الضيوف بمشاركتهم الإفطار في جو من الاخوة والروحانية.

شرف الدين عبد النور

7 أبريل، 2024

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