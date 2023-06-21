جازي تُسلّط الضوء على ابتكاراتها في المنتجات الرقمية بمعرض الجزائر الدولي

تشارك شركة جازي في النسخة 54 من معرض الجزائر الدولي من خلال جناحين منفصلين حيث يمكن للمواطنين اكتشاف الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة التي طورتها الفرق التكنولوجية للمتعامل.

واعتبرت جازي في بيان لها معرض الجزائر الدولي الذي يقام في الفترة من 20 إلى 25 جوان الحالي تحت شعار “الجزائر، رؤية وآفاق جديدة” ، فرصة للمتعاملين الاقتصاديين للتعرف على أحدث الابتكارات الصناعية والتكنولوجية. حيث ستسلط شركة جازي، كشركة عمومية اقتصادية ذات توجه رقمي، الضوء على ابتكاراتها في المنتجات الرقمية التي من شأنها أن تساهم في رقمنة الخدمات الإدارية بهدف تسهيل حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة للخريجين الشباب من الجامعات الجزائرية.

وتؤكد جازي من جديد، من خلال مشاركتها في معرض الجزائر الدولي، التزامها بالمشاركة في بناء البنية الرقمية الوطنية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال المساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات مما يجعلها أكثر مرونة وتنافسية، يضيف بيان الشركة.

ش.ن

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