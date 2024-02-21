جازي تُسجّل أداء ماليا قويا وزيادة معتبرة في عدد الزبائن خلال عام 2023

أعلنت جازي، الشركة الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، وكذلك للسنة بأكملها. وقد أبرزت النتائج أداءً ماليا قويا وزيادة معتبرة في عدد الزبائن وربحية مرتفعة.

وجاء في بيان للشركة أنّه في الربع الرابع من عام 2023، سجلت جازي رقم اعمال بقيمة 26.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كما سجلت جازي عام 2023 بأكمله، إجمالي مبيعات بقيمة 102.4 مليار دينار، بزيادة 9.5٪ مقارنة عن عام 2022. وبلغت الأرباح قبل الاقتطاعات 45.5 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 8.4٪ مقارنة بعام 2022. كما شهدت قاعدة الزبائن زيادة ملحوظة بأكثر من 700 ألف زبون جديد، ليصل عدد الزبائن إلى 15.6 مليون مشترك، بنمو قدره 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، يضيف البيان.

كما قامت جازي باستثمارات كبيرة سنة 2023 بأكثر من 24.9 مليار دينار، بزيادة سنوية قدرها 38.5%، أي نسبة 25% من رقم الأعمال.

ويمثل النمو في رقم الاعمال المسجل في عام 2023 أفضل نسبةفي سوق الهاتف النقال في الجزائر سواء من حيث النسبة أو القيمة. وهو نتيجةلاستراتيجية تجارية تركز على الزبون، مع مجموعة من العروض التي تتكيف مع احتياجاته وجودة الشبكة التي تلبي توقعاته. ولتحقيق هذه الغاية، أتاحت الاستثمارات التي تم اعتمادها توسيع تغطية شبكة الجيل الرابع بشكل كبير وتحسين التدفق لضمان جودة أفضل في خدمة الزبائن. وفي هذه السنة، قامت جازي أيضا بتوسيع شبكة متاجرها، خاصة في الولايات الجديدة بالجنوب. كل هذه العوامل مكنت المتعامل من رفع عددزبائنه، كدليل جاذبية الخدمات المقدمة. وتأتي هذه الأرقام الإيجابية كنتيجة للالتزام المستمر لجميع موظفي الشركة، الذين تمكنوا من مواجهة التحديات المختلفة في سوق يتميز بالمنافسة القوية.

علاوة على ذلك، يضيف البيان، وبدعم من الصندوق الوطني للاستثمار، تواصل جازي استراتيجيتها الرامية إلى تسريع برامج الرقمنة بهدف المساهمة في التنمية الرقمية للبلاد. وباعتبارها فاعلا رئيسيا في قطاع الاتصالات، قامت الشركة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كل من مؤسستي اتصالات الجزائر واتصالات الجزائر الفضائية من أجل تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع مؤسسات وهيئات كبرى بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للحضائر التكنولوجية (ANPT) والصندوق الجزائري للشركات الناشئة.(ASF)تهدف هذه الشراكات بشكل عام إلى دعم الشباب في مشاريعهم الجديدة، وبالتالي بناء جسر بين العالم الأكاديمي وعالم الأعمال، لدعمهم في حياتهم المهنية الجديدة.

كما ساهمت جازي بشكل فعال في عام 2023، في جهود التضامن الوطني خلال شهر رمضان الكريم وفي انطلاق الموسم الدراسي، من خلال الأنشطة التي أطلقتها بالشراكة مع كل من الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية، يختم البيان.

ش.ن

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