جازي تهنئ الفائزين بالبكالوريا وتطلق عرض “باك وين”

تقدّمت شركة جازي بتهانيها لجميع الفائزين في شهادة البكالوريا 2023، وأفاد بيان لها أنّ الشركة أطلقت بهذه المناسبة عرض “باك وين BAC WIN ” الجديد و الحصري بأسعار جد تنافسية من أجل مرافقتهم أثناء عملية التسجيلات الجامعية و كذا في عطلتهم الصيفية.

وأورد ذات البيان أنّه بمقابل 5500 دينار فقط ، يستفيد المشترك من باقة تتضمن جهاز تخزين “يو اس بي” من الجيل الرابع من طراز “دي لينك 910م” مزود بخاصية الويفي التي تتيح مشاركة الإنترنت مع العديد من الأجهزة بالإضافة إلى شريحة الكترونية للإنترنت و رصيد مجاني قدره 30 جيغابايت صالحة لمدة شهر كامل.

وأضاف بيان جازي أنّ الحزمة الثانية تتكوّن من جهاز “مودم ماي فاي” وشريحة إنترنت ورصيد مجاني قدره 30 جيغابايت صالحة لمدة شهر كامل، وكل ذلك بسعر 7900 دج.

كما سيحصل حاملو البكالوريا الجدد أيضًا على إمكانية الاشتراك في أي وقت في العروض الجذابة “جازي عايلة” المختلفة:

• 150 جيغابايت إنترنت صالحة لمدة 6 أشهر بسعر 4000 دينار.

• 60 جيغابايت انترنت صالحة لمدة 3 أشهر بسعر 2500 دينار.

• 15 جيغابايت انترنت صالحة لمدة شهر بسعر 1000 دينار.

هذه العروض الاستثنائية متوفرة بكميات محدودة حصريًا في متاجر جازي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وختم بيان الشركة بدعوة المعنيين المهتمين بعرض “باك وين” والعروض الترويجية الأخرى لـجازي، للاتصال بخدمة الزبائن على 777 أو زيارة الموقع على الرابط www.djezzy.dz، بغرض الحصول على المزيد من العمعلومات.

ش.ن

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