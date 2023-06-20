جازي تنظّم حملتها العاشرة للتبرع بالدم بشعار “معًا لنمنح الأمل”

20 يونيو، 2023

نظّمت جازي أيام 18 و 19 و 20 جوان الجاري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم حملتها العاشرة للتبرع بالدم عبر مقراتها المختلفة الموزعة عبر التراب الوطني.

واعتبر بيان للشركة هذه الحملة كوفاء من جازي لتقاليدها كشركة مواطنة و بفضل تجنّد و التزام موظفيها، حيث انطلقت هذه العملية التضامنية التي حملت شعار “معًا لنمنح الأمل“، صباح يوم الأحد بالساحة المركزية لبلدية الدار البيضاء بحضور أعضاء المديرية العامة وممثلي الصندوق الوطني للاستثمار و جمعية الجزائر المتحدة بالإضافة إلى الطاقم الطبي للشركة الذي يسهر على ضمان نجاح هذه المبادرة.

كما أفاد ذات البيان أنّ هذا النشاط الذي نظم أيضًا في عدة ولايات مثل وهران وقسنطينة هو جزء من العديد من المبادرات التي أطلقتها الشركة والتي يبقى هدفها تعزيز روح المساعدة والتضامن الاجتماعي.

وخلص بيان جازي أنّ هذه الحملة بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، فهي تهدف إلى إبراز أهمية هذا النوع من المبادرات الإنسانية التي تساهم في تزويد بنك الدم في المستشفيات من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح وتعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة داخل المجتمع.

ش.ن

20 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

السفير الصحراوي بالجزائر: الأطفال الصحراويون بالمدن المحتلة يتعرضون للاهمال ومختلف الضغوط النفسية والمعنوية

17 يوليو، 2021

إحباط علميات تهريب واسعة للسلع عبر التراب الوطني

1 مارس، 2023

رئيس الجمهورية يستقبل فالنتينا ماتيفنكو

16 مارس، 2023

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

21 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: