جازي تنظّم حملتها العاشرة للتبرع بالدم بشعار “معًا لنمنح الأمل”

نظّمت جازي أيام 18 و 19 و 20 جوان الجاري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم حملتها العاشرة للتبرع بالدم عبر مقراتها المختلفة الموزعة عبر التراب الوطني.

واعتبر بيان للشركة هذه الحملة كوفاء من جازي لتقاليدها كشركة مواطنة و بفضل تجنّد و التزام موظفيها، حيث انطلقت هذه العملية التضامنية التي حملت شعار “معًا لنمنح الأمل“، صباح يوم الأحد بالساحة المركزية لبلدية الدار البيضاء بحضور أعضاء المديرية العامة وممثلي الصندوق الوطني للاستثمار و جمعية الجزائر المتحدة بالإضافة إلى الطاقم الطبي للشركة الذي يسهر على ضمان نجاح هذه المبادرة.

كما أفاد ذات البيان أنّ هذا النشاط الذي نظم أيضًا في عدة ولايات مثل وهران وقسنطينة هو جزء من العديد من المبادرات التي أطلقتها الشركة والتي يبقى هدفها تعزيز روح المساعدة والتضامن الاجتماعي.

وخلص بيان جازي أنّ هذه الحملة بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، فهي تهدف إلى إبراز أهمية هذا النوع من المبادرات الإنسانية التي تساهم في تزويد بنك الدم في المستشفيات من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح وتعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة داخل المجتمع.

ش.ن

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