جازي تعرض خدمة  “Push to Talk Over Cellular” في معرض «سيكورا 2023» 

شاركت جازي، في الطبعة الخامسة من المعرض الدولي للسلامة والوقاية من الحرائق والطوارئ، “سيكورا 2023»، الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة.

و كانت هذه المناسبة فرصة لجازي لتعلن عن الإطلاق الحصري للخدمة الجديدة ” اضغط لتتكلم على الهاتف الخلوي” أو “Push to Talk Over Cellular”، الموجهة للشركات والمؤسسات بهدف تحسين إدارة فرقها العاملة في الميدان.

“بوش تو تالك”، هو حل متكامل للاتصالات الفورية يعمل بمثابة جهاز اتصال لاسلكي على شبكة جازي من الجيلين الثالث والرابع المنتشرة على المستوى الوطني و يمكنها الاشتغال مع عدد غير محدود من المستخدمين مما يسمح للشركات و الهيئات الناشطة في مختلف المجالات بالتواصل والتنسيق بين موظفيها بأمان تام.

و يشمل هذا الحل عرض انترنت وواجهة إدارة شبكة متصلة بمنصة «هيتيرا»، الرائدة عالميا في مجالها و التي تستضيفها جازي، وتقدم مجموعة من الميزات مثل المكالمات الصوتية في مجموعات أو على انفراد إضافة الى الرسائل الفورية، ورسائل الوسائط المتعددة، إلى جانب عدة خاصيات اختيارية أخرى.

كما ستقوم جازي بإطلاق حملات ترويجية قريبًا والتقرب من مختلف شركائها من المؤسسات و الهيئات المختلفة بهدف شرح مزايا هذا العرض.

و قالت جازي أنه بإمكان المهتمين زيارة موقعها الالكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال أو مع المكلفين بإدارة حسابات المستخدمين للتعرف أكثر على هذا الابتكار التكنولوجي.

شرف الدين عبد النور

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