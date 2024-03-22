جازي تطلق عرضها عرضها الجديد “ليجند ماكس”

قامت جازي تلبية لطلبات زبائنها من فئة الدفع البعدي، بإطلاق العرض الأسطوري الجديد “ليجند ماكس”، الذي يوفر العديد من المزايا أولها رقم 0770 المميز.

كما يوفر ليجند ماكس، كذلك، إمكانية الوصول إلى مكالمات غير محدودة لجميع الشبكات الوطنية، مصحوبة بحجم إنترنت كبير يصل إلى 100 جيغابايت، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المشتركون من 150 رسالة نصية قصيرة إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى رصيد صالح للاتصالات الدولية بقيمة 500 دج، كل هذا مقابل 2500 دينار شهريا.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح جازي باقة أخرى تقدم مكالمات غير محدودة لجميع الشبكات الوطنية، و70 جيغابايت من الإنترنت، و100 رسالة قصيرة إلى الشبكات الأخرى ورصيد 200 دج صالح للمكالمات الدولية، كل ذلك مقابل 2000 دج في الشهر.

و تواصل جازي التزامها بتلبية احتياجات زبائنها من خلال تقديم حلول مناسبة وتنافسية لهم، حيث يجسد عرض ليجند ماكس هذا الوعد من خلال تقديم اتصالات لا حدود لها وتجربة إنترنت عبر الهاتف المحمول ثابتة وسريعة.

كما أن عرض جازي ليجند ماكس، متوفر من الآن على شبكة مبيعات جازي ليتيح للمشتركين فرصة عيش تجربة رقمية استثنائية.

و لمزيد من المعلومات حول “جازي ليجند ماكس” والاشتراك، دعت جازي إلى زيارة موقع الشركة على الانترنت أو الاتصال بخدمة الزبائن.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...