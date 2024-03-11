“جازي” تطلق حملتها التضامنية الرمضانية بالشراكة مع الهلال الأحمر و الكشافة الإسلامية الجزائرية

11 مارس، 2024

أعلنت شركة جازي، عن إطلاق حملتها التضامنية لشهر رمضان 2024، تعزيزا لدعمها والتزامها تجاه العائلات المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

و بدأت الحملة التضامنية لهذه السنة، بمبادرة “امشي من أجل البسمة”، عبر تطبيق “جازي آب”، التي منحت المشتركين فرصة ممارسة المشي والفوز بأرصدة أنترنت في نفس الوقت، وتمكينهم بعد ذلك من تحويل هذه الأرصدة المتراكمة إلى تبرعات لشراء المواد الغذائية لفائدة العائلات المحتاجة خلال شهر رمضان، وبالتالي المساهمة الملموسة والفعلية في هذه الحملة.

كما انطلقت هذه العملية في منتصف فيفري الماضي، ولاقت مشاركة معتبرة إلى غاية اختتامها في 6 مارس الجاري، أي قبل أيام قليلة من بداية الشهر الكريم.

وتمت عملية توزيع المواد الغذائية بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، وهو امتداد طبيعي لهذه المبادرة التي تهدف إلى توسيع عمليات التضامن لتشمل أكبر عدد من الأسر المحرومة وزيادة الأثر الإيجابي لحملة “أمشي من أجل البسمة”.

وبالإضافة إلى توزيع القفف على الأسر المحرومة، تعمل جازي على توسيع حملة التضامن من خلال تجديد شراكتها مع الكشافة الإسلامية الجزائرية للتنسيق والتعاون، على افتتاح مطاعم الرحمة في عدة ولايات عبر ربوع الوطن، حيث تقدم هذه المطاعم وجبات مجانية للمحتاجين وعابري السبيل طوال شهر الصيام.

شرف الدين عبد النور

11 مارس، 2024

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