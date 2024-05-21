جازي تشارك في الدورة الثانية لمنتدى تكنولوجيا المعلومات و الإتصال

أعلنت شركة جازي، عن مشاركتها في الدورة الثانية لمنتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال “CTO Forum”، الذي تنعقد فعالياته من 20 إلى 22 ماي الجاري، في قصر الثقافة “مفدي زكريا”، بالجزائر العاصمة.

و تتواجد جازي، بهذه المناسبة، في المنتدى من خلال جناح يتم فيه عرض الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، التي تطورها وتسوقها الشركة.

و تم افتتاح المنتدى، الذي تم تقديمه كملتقى لأبرز الفاعلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى أن يكون معرضًا للتقنيات الأكثر ابتكارًا المتاحة للشركات والمهنيين في هذا المجال، يوم الاثنين الموافق 20 ماي الجاري، من قبل كريم بيبي التريكي، وزير البريد والاتصالات، و ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمصغرة.

شرف الدين عبد النور