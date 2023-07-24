تيزي وزو : 15 بؤرة حريق شهدتها الولاية أمس الأحد

أعلن مسؤول من مصالح الحماية المدنية عن إخماد، 15 بؤرة حريق مساء أمس الأحد و التي وصفت ثلاث منها بالمهمة، أين نشبت في نفس اليوم بولاية تيزي وزو، مؤكدا عدم تسجيل نشوب أي حريق اليوم الاثنين، حسب ما كشفته الإذاعة الجزائرية.

وقال المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، الرائد كمال بوشاقور، حسب ذات المصدر، أن أحد أهم الحرائق الثلاث، سجل ببلدية مقلع وسط الولاية، حيث أتلفت النيران 8هكتار من المحاصيل و5 هكتار من الأحراش و1 هكتار من أشجار الزيتون.

أما الحريقين الآخرين فقد سجل أحدهما ببلدية آيت تودرت،حيث تسبب في إتلاف 2 هكتار من الأحراش، والآخر بقرية عزيب أحمد ببلدية تيزي وزو أين أتلفت النيران 2 هكتار من الأحراش، يضيف نفس المصدر.

وأبرز الرائد بوشاقور أن الحرائق ال12 الأخرى أقل أهمية (أقل من هكتار واحد) ، تم السيطرة عليها بفضل التدخل السريع لعناصر الحماية المدنية الذين كانوا في حالة تأهب منذ بدء حملة مكافحة الحرائق خصوصا منذ موجة الحر التي تسود المنطقة وكذلك بفضل يقظة المواطنين الذين يتدخلون ويبلغون عن هذه الحرائق ويشاركون في عمليات الإخماد، يفيد المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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