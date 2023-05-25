تيبازة: تعليق الدراسة بسبب الأمطار الغزيرة

25 مايو، 2023
تيبازة: تعليق الدراسة بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت ولاية تيبازة في بيان لها اليوم الخميس عن تعليق الدراسة و الامتحانات على مستوى المؤسسات التربوية ببلديات و دوائر القليعة، فوكه و بواسماعيل على اثر الامطار الغزيرة التي تهاطلت صبيحة اليوم حيث تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة متمثلة في الوحدات الثانوية للحماية المدنية لبلديات قليعة و بوسماعيل و دواودة ، المركز المتقدم للحماية المدنية كركوبة مدعومين بكل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ،و وحدة القطاع للحماية المدنية الحطاطبة وكذا الوحدة الثانوية للحماية المدنية أحمر العين على اثر الامطار الغزيرة التي تهاطلت صبيحة اليوم، حسب بيان للحماية المدنية.

وسخرت عناصر الحماية المدنية جميع المعدات الخاصة من أجل إنقاذ ومساعدة المواطنين العالقين بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى الطرق، ودخولها الى بعض السكنات و المحلات، وكذا القيام بعمليات امتصاص المياه التي غمرت الأحياء، يضيف ذات البيان.

كما دعمت المديرية العامة للحماية المدنية حسب ذات المصدر الاسعافات بفرق الدعم من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء.

شرف الدين عبد النور

25 مايو، 2023

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