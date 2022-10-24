تونس تُصدر طابعا بريديا احتفاء بالقمة العربية

من المرتقب، أن تصدر تونس غدا الثلاثاء، طابعا بريديا موحدا، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن قرار إصدار الطابع البريدي الموحد يهدف إلى تخليد الحدث العربي الهام الذي تحتضنه الجزائر، وتأكيد أهمية البعد العربي في سياسة تونس الخارجية.

وكشفت الوكالة، أنه سيتم عرض الطابع البريدي وكل المنتوجات المتصلة به للبيع بدء من يوم الثلاثاء تاريخ إصداره في جميع مكاتب البريد التونسي، مع إمكانية اقتنائه أيضا عن بعد على الموقع الالكتروني للبريد التونسي.

رمزي أحمد توميات

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