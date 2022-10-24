تونس تُصدر طابعا بريديا احتفاء بالقمة العربية

24 أكتوبر، 2022
من المرتقب، أن تصدر تونس غدا الثلاثاء، طابعا بريديا موحدا، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
وحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن قرار إصدار الطابع البريدي الموحد يهدف إلى تخليد الحدث العربي الهام الذي تحتضنه الجزائر، وتأكيد أهمية البعد العربي في سياسة تونس الخارجية.
وكشفت الوكالة، أنه سيتم عرض الطابع البريدي وكل المنتوجات المتصلة به للبيع بدء من يوم الثلاثاء تاريخ إصداره في جميع مكاتب البريد التونسي، مع إمكانية اقتنائه أيضا عن بعد على الموقع الالكتروني للبريد التونسي.
رمزي أحمد توميات
24 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يشرف على لقاء الحكومة ولاة

24 سبتمبر، 2022

تابع تصريح أمين عام  جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

17 أكتوبر، 2022

برمضان يدعو الشباب للمساهمة في تنمية الولايات الجديدة

28 فبراير، 2021

يوم العلم: رئيس الجمهورية يجدد إلتزامه بنهضة شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية

16 أبريل، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: