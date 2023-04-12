توقيف216 شخصا يمارسون عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

12 أبريل، 2023

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف، 216 شخصا وضبطت 18 مركبة و102 مولدا كهربائيا و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تمكّنت ذات المفارز من توقيف 28 شخصا آخر وضبط بندقيتي 02 صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ37 طن وكذا 13.6 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن

12 أبريل، 2023

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