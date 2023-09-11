توقيف 93 شخصا مشتبه فيهم في قضايا مختلفة بالعاصمة

11 سبتمبر، 2023

قامت المصالح العملياتية لأمن الجزائر، الاسبوع الفارط، بالعاصمة، بعملية شرطية واسعة النطاق، و هذا في احدى دوراتها الليلية، و التي شملت 4 بلديات سيدي محمد، و حسين داي، بئرمرادرايس و باب الواد، حيث تم من خلالها توقيف 93 شخصا مشتبه فيهم في قضايا مختلفة .

و افاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الجزائر ، ان القضايا تتعلق بحيازة المؤثرات لغرض البيع و الاخلاء بالنظام العام كالمتاجرة و الترويج للمخدرات بمختلف أنواعها ،حيازة و استهلاك المخدرات، حمل أسلحة محظورة، و قضايا الألعاب النارية ، كما ذكرت ذات المصالح ان ستة 06 أشخاص محل بحث من قبل الجهات القضائية ، فيما تم مراقبة (130) مركبة و (110) دراجة نارية.

ومن خلال هاته العمليات التي قامت بها الشرطة الجزائرية والتي تهدف الى استتباب الأمن و السكينة العامة بالعاصمة في دورة ليلية ، تم حجز 24 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من بينها سيوف و سكاكين من الحجم الكبير، ايضا تم حجز 83 شارة بواخر و كميات معتبرة من المواد المخدرة مختلقة الانواع منها مخدرات صلبة، و مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
و يذكر انه تم تقديم الاشخاص المشتبه فيهم امام النيابة المختصة اقليميا، حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الجزائر.

سهام قريمش

11 سبتمبر، 2023

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