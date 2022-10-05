توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الارهابية

5 أكتوبر، 2022

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف  07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2022، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .

حورية سعداوي

5 أكتوبر، 2022

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