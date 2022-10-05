الرئيسية/الأولى/توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الارهابية توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الارهابية 5 أكتوبر، 2022 تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2022، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني . حورية سعداوي شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 5 أكتوبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة