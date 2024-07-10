توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 جويلية الجاري، 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وضبطت ذات المفارز، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني، مسدسا رشاشا من نوع MAT-49، وقذيفتي هاون ببرج باجي مختار.

هذا وقضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال ذات الفترة، إثر عملية بحث وتمشيط بخنشلة، على إرهابيين كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور