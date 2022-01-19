توقيف 67 تاجر مخدرات وحجز أزيد من قنطارين من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 16 تاجر مخدرات، حسبما أفادت به وزارة الدفاع، في بيان لها.

ووفقا لنص البيان فقد أحبطت ذات المفارز محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بقنطارين و32 كيلوغرام من الكيف المعالج و556 غرام من مادة الكوكايين.

في حين تم توقيف 51 تاجر مخدرات آخرين وضبط 67.5 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 357623 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 214 شخصا وضبطت 32 مركبة و255 مولدا كهربائيا و168 مطرقة ضغط و06 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن 50 طن من خليط خام الذهب والحجار

في حين تم حجز 42 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و35700 وحدة من مادة التبغ بكل من أدرار وعين ڨزام وورقلة والوادي وبسكرة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 11866 لتر بكل من أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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