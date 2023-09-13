توقيف 66 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

13 سبتمبر، 2023
توقيف 66 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 سبتمبر الجاري، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، 66 شخصا وضبطت 21 مركبة و 146 مولدا كهربائيا و 84 مطرقة ضغط، و 5 أجهزة للكشف عن المعادن، استُعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم.

كما ضبطت ذات المفارز أيضا، 10 قناطير من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات استُعملت في ذات الغرض، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

13 سبتمبر، 2023

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