توقيف 6 أشخاص وحجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج بخنشلة

توقيف 6 أشخاص وحجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج بخنشلة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة من توقيف 6 أشخاص وحجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج، حسب بيان لذات المصالح.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة تفيد بوجود مجموعة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات ليتم على إثرها تفعيل عنصر الاستعلامات وتحديد هوية عناصر هذه الشبكة.

وتم توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و38 سنة مسبوقين قضائيا كانوا على متن مركبتين سياحيتين بصدد عقد صفقة بيع لكمية من المخدرات بمدينة خنشلة.

وقامت عناصر الأمن بإخضاع المركبتين لعملية التفتيش، أين تم ضبط وحجز 25 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي يقدر ب 2.5 كلغ من الكيف المعالج و8 كبسولات من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ممثلة في سيف كبير الحجم وسكين وبخاخة مسيلة للدموع ومبلغ مالي يقدر بـ 28ألف دينار جزائري من عائدات الترويج. كما أوضح البيان.

وكشفت ذات المصالح عن انجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم الستة عن موضوع حيازة المخدرات لغرض الوضع للبيع تم على إثرها تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

رمزي أحمد توميات

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