توقيف 57 تاجر مخدرات وضبط 7.68 قنطار من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، من توقيف 57 تاجر مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 07 قناطير و68 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 236998 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 193 شخصا وضبطت 17 مركبة و227 مولدا كهربائيا و116 مطرقة ضغط و06 أجهزة للكشف عن المعادن و36 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 17 شخصا وضبط 10 بنادق صيد وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 58 طن وكذا 167 قنطار من مادة التبغ و12130 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا بكل من النعامة ومعسكر وأدرار وبسكرة والوادي وسطيف وميلة وإن أميناس.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 30514 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في حين تم توقيف 115 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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