توقيف 56 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 11 قنطار من الكيف المعالج

توقيف 56 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 11 قنطار من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 14 تاجر مخدرات منهم 03 من جنسية مغربية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 11 قنطار و13 كيلوغرام من الكيف المعالج

في حين تم توقيف 42 تاجر مخدرات آخرين وضبط 164 كيلوغرام من نفس المادة و260074 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 120 شخصا وضبطت 15 مركبة و88 مولدا كهربائيا و60 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 03 أشخاص وضبط 07 بنادق صيد و38 قنطار من مادة التبغ، وهذا بكل من الوادي وبسكرة وباتنة وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 14772 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 64 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 440 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ليديا كبيش

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