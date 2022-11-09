توقيف 54 تاجر مخدرات وحجز ما يقارب 12 قنطار من الكيف المعالج

توقيف 54 تاجر مخدرات وحجز ما يقارب 12 قنطار من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 54 تاجر مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تُقدر بـ 11 قنطار و95 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ 649838 قرص.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 379 شخصا وضبطت 23 مركبة و298 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 37 شخصا وضبط 25 بندقية صيد و33854 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (342) طن وكذا 53 قنطار من مادة التبغ و31139 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...