توقيف 50 تاجر مخدرات وضبط 18.7 قنطار من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، من توقيف 50 تاجر مخدرات .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تُقدر بـ 18 قنطار و07 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 5.100 كيلوغرام من مادة الكوكايين و296475 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 262 شخصا وضبطت مسدسين 02 رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و16 مركبة و47 مولدا كهربائيا و34 مطرقة ضغط.

بالإضافة الى 03 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 16 شخصا وضبط 09 بنادق صيد و04 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 11 طن وكذا 27 قنطار من مادة التبغ و14010 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا بكل من ورقلة وبسكرة والوادي وسطيف وباتنة والمسيلة وإن ڤزام.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 12380 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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