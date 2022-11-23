توقيف 50 تاجر مخدرات واحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 50 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 14 قنطار و50 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت 25 كيلوغرام من مادة الكوكايين و47810 قرص مهلوس، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الذي أفاد أن العمليات جاءت في اطار مواصلة الجيش الوطني الشعبي مساعيه وجهوده الحثيثة الهادفة إلى التصدي للجريمة المنظمة ولآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا..

يذكر أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة خصوصا الاتجار بالمخدرات، يضيف البيان.

ف.س

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