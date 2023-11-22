توقيف 50 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال أكثر من 03 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

22 نوفمبر، 2023

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، في الفترة الممتدة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 50 تاجر مخدرات، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأحبطت ذات المفارز محاولات إدخال 03 قناطير و81 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 4,376 كيلوغرام من مادة الكوكايين و240245 قرص مهلوس، يضيف البيان الذي أفاد أن  هذه العمليات تدخل في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.

ش.ن

22 نوفمبر، 2023

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