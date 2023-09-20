توقيف 5 أشخاص من بينهم امرأة في قضية اعتداء بزرالدة

توقيف 5 أشخاص من بينهم امرأة في قضية اعتداء بزرالدة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، من توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم – من بينهم امرأة وقاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و 22 سنة ، متورطين في تكوين جمعية أشرار لإعداد والشروع في جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لغرض السرقة بتوافر ظروف التشديد، ظرف التعدد و استحضار مركبة وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام. حسب ما أفاد بيان لخلية الإتصال والعلاقات ىالعامة لأمن ولاية الجزائر.

جاءت القضية إثر دورية متنقلة لعناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، حيث لفت انتباههم مركبة تسير بسرعة مفرطــة علـــى متنهـا مجموعة أشخاص مشبوهين من بينهم فتاة، بعد تتبعهم قاموا بإلقاء حقيبة ظهر سوداء اللون من نافذة مركبتهم، بعد توقيفهم و استرجاع الحقيبة عثر بداخلها على ثلاثة سكاكين من الحجم الكبير. يضيف البيان.

كشفت التحريات التي جرت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا حسب ذات البيان أن المرأة المشتبه فيها التي كانت برفقتهم قامت باستدراج أحد الضحايا إلى مكان معزول أين قام أفراد الشبكة بإخفاء وجوهم بلثام و الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وسرقة مركبته لغرض بيعها في إحدى الولايات المجاورة.

وختم البيان أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

خديجة مقداد

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