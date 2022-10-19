توقيف 46 تاجر مخدرات وضبط ازيد من 5 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 46 تاجر مخدرات وضبط ازيد من 5 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (46) تاجر مخدرات وضبطت بندقية (01) رشاشة FMPK ومسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (05) قناطير و (69) كيلوغرام من الكيف المعالج، وضبطت (221036) قرصا مهلوسا

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، وعين صالح أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (317) شخصا وضبطت (33) مركبة و(198) مولدا كهربائيا و(176) مطرقة ضغط و(14) جهاز كشف عن المعادن و(8,3) طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، يضيف ذات البيان.

في حين تم توقيف (23) شخصا وضبط (19) بندقية صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (48) طن وكذا (46) قنطار من مادة التبغ و(10453) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (49060) لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف وورقلة.

رمزي أحمد توميات

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