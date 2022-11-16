توقيف 45 تاجر مخدرات وحجز 3 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 45 تاجر مخدرات وحجز 3 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 45 تاجر مخدرات، خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

ووفقا للحصيلة العملياتية لوزارة افاع، تُقدر كمية المحجوزات، بـ3 قناطير و21 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ236977 قرص.

كما تم توقيف 151 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، وضبط، 36 مركبة و253 مولدا كهربائيا و210 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن. و22 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 10 أشخاص وضبط 15 بندقية صيد و4 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ5 أطنان وكذا 63 قنطار من مادة التبغ.

بالإضافة إلى 3900 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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