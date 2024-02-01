توقيف 4 مروّجي مؤثّرات عقلية وحجز أكثر من 4600 قرص بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحمامات لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف أربع أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 سنة إلى 47 سنة مسبوقين قضائيا ، مشتبه فيهم عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات، النقل ، التخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية جاءت على إثر إستغلال معلومة وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية لأحد الأشخاص المشبوهين على مستوى أحد الأحياء بباب الوادي ، عليه قامت الضبطية رفقة عناصرها بالتحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيه ، بعد توقيفه والتحقيق معه تم الكشف عن 03 شركاء متورطين في ذات القضية .

وأضاف البيان أنّه بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم المقدر عددهم 04 أشخاص أين أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز 4620 كبسولة من المؤثرات العقلية ، 320 قرص من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ ( 2.132500 ) دينار جزائري، مركبتين ودراجة نارية كانت تستعمل في ترويج السموم .

وختم البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

ش.ن

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