توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 31 أوت إلى 06 سبتمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وتمكنت مفارز الجيش، من توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ست قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بجيجل.

كما تعكس هذه النتائج مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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