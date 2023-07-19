توقيف 4 أشخاص و حجز 66 طن من المواد الغذائية موجهة للتهريب 

19 يوليو، 2023

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جويلية الجاري، 4 أشخاص وضبطت 4 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة قدرت بـ 66 طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود قدرت بـ 17187 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف، يفيد المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

19 يوليو، 2023

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