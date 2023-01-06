توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضية اختطاف فتاة بميلة

6 يناير، 2023

تمكنت أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بحمالة بولاية ميلة من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضية اختطاف فتاة.

و يضيف البيان بأن أحد المواطنين توجه إلى مكتب الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بحمالة على الساعة الثانية صباحا من أجل التبليغ عن واقعة الاختطاف وذلك خلال تواجدهم بجانب الطريق الوطني رقم 27 أمام مطاعم حمام بني هارون ببلدية حمالة، حيث تم بالتنسيق مع الوحدات المجاورة تشكيل دورية والتنقل
فورا إلى عين المكان أين تم غلق جميع المنافذ التي من المحتمل أن يسلكها الفاعلين.

كما تنقلت الفرقة المحققة بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية المحلية بعد تحصلها على معلومات تفيد القضية تم التنقل إلى غابة بوعشيرة لبلدية شيقارة وتمشيط المنطقة أين تم العثور على منزل مهجور قديم أمامه سيارة المشتبه فيها، أين تم تطويقه ومحاصرته.
هذا وتمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف المشتبه فيهم وتحرير الضحية مع حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية كانت بحوزتهم، واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات.القانونية

وبعد استكمال التحقيق تم تقديم الأربعة اشخاص المشتبه فيهم في العقد و الثاني من العمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.

حورية سعداوي

6 يناير، 2023

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